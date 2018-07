Le Club Bruges et le Standard se disputent la Supercoupe dimanche soir

Une semaine après la fin du Mondial 2018 en Russie, le football nations cède le relais à la nouvelle saison du football clubs. Retour sur la scène belge où, une semaine avant le début du championnat, le premier trophée 2018-2019 sera attribué dimanche soir à l’occasion de la Supercoupe. Le Club Bruges, champion national, accueille le Standard, détenteur de la Coupe, au stade Jan Breydel, à 20h00. Les « blauw en zwart » détiennent avec quatorze victoires le record de victoires en Supercoupe, devant Anderlecht (treize). Standard occupe la 3e place avec quatre victoires.

Le Club Bruges aura l’avantage de jouer ce match à domicile. L’entraîneur Ivan Leko veut en profiter et en sortir vainqueur. « C’est un trophée, donc c’est important pour nous de toute façon. Cela ne demande pas le même effort que d’obtenir un titre ou une coupe, parce que c’est décidé sur un match, mais cela complète un palmarès. Et parce que c’est contre le Standard, qui a obtenu le plus grand nombre de points en playoffs 1, c’est aussi un match intéressant, nous verrons où nous en sommes », a déclaré le Croate jeudi.

Plus d’une semaine avant le début de la compétition avec un match à domicile contre Eupen (dimanche 29 juillet), Leko est satisfait du travail à l’entraînement de ses joueurs. « J’ai déjà pu constater qu’à l’entraînement, la grinta, la motivation, la faim et la qualité sont de retour. Dimanche, nous verrons comment cela se traduit en compétition sur les plans physique, technique et tactique. Nous voulons gagner à domicile. »

Limbombe et Diaby, deux valeurs sûres de l’équipe championne, resteront à l’écart parce qu’ils négocient un transfert. Mechele, Dennis et Nakamba seront également absents en raison de blessures. Dans le but, le nouveau venu Letica est attendu, ainsi que les autres recrues Rits, Groeneveld et Schrijvers.

Pour Michel Preud’homme, la Supercoupe sera son premier match officiel depuis son retour comme coach du Standard. Il s’agira aussi d’un retour à Bruges, club avec lequel il est devenu champion en 2016 et a gagné la coupe un an plus tôt. Après une année sabbatique, le Liégeois s’est remis au travail chez les Rouches cet été. Il a succédé au Portugais Ricardo Sa Pinto.

« C’est une belle coïncidence et ce sera spécial. Tout comme lorsque je suis retourné au Standard quand j’étais à Gand », a déclaré Preud’homme à propos de son ‘retour’ au Club Bruges. « Mais je suis aussi un pro. Quand je travaille pour un club, je donne tout. La Supercoupe est un trophée et nous allons essayer de gagner. Nous allons essayer de jouer au mieux de nos capacités, mais nous savons qu’il s’agit d’un déplacement difficile sur la pelouse de l’équipe la plus performante de ces dernières années. »

Le Standard a annoncé le retour de l’attaquant portugais Orlando Sa jeudi, mais il ne sera pas encore présent à Bruges. Mehdi Carcela, l’international marocain qui a été le facteur déterminant pour le vainqueur de la Coupe et vice-champion la saison dernière, est à nouveau « manquant ». Il n’est pas revenu de vacances après la Coupe du Monde. « On ne peut pas l’atteindre et c’est une surprise », a reconnu Preud’homme.

Edmilson junior, l’autre star liégeoise qui est resté trop longtemps en vacances, est depuis retourné dans la Cité Ardente et devrait être titulaire dimanche soir. Le vétéran Jean-François Gillet défendra le but car le Mexicain Ochoa n’a repris l’entraînement qu’après la Coupe du Monde. Vendredi soir prochain (27 juillet), le Standard débutera la Jupiler Pro League par un match à domicile contre La Gantoise.

Le vainqueur succèdera au palmarès à Anderlecht, qui s’est imposé 2-1 l’année dernière au détriment de Zulte Waregem.

Source: Belga