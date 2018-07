Jupiler Pro League – Le FC Malines renonce à toute poursuite contre Mouscron et jouera bien en 1B

Le FC Malines a renoncé à toute poursuite à l’encontre de Mouscron. Le président du club malinois Johan Timmermans en a informé Pierre François, le directeur général de la Pro League. Malines, qui jouera bien en division 1B cette saison, stoppe ainsi toutes les procédures engagées devant la justice et devant les autorités de la concurrence au sujet de l’octroi de la licence à l’Excel Mouscron.

Le « Kavé » relégué sportivement en Proximus League avait été débouté le 11 juin de sa demande en référé par laquelle il demandait à jouer cette saison en Jupiler Pro League, laquelle aurait compté en ce cas 17 équipes.

Le club a décidé de se concentrer uniquement sur l’aspect sportif et entend gagner sur les terrains le droit d’évoluer dès la saison 2019-2020 à nouveau en division 1A.

Marc Coucke, Président de la Pro League, s’est déclaré satisfait. « Ceci est une très bonne nouvelle pour le fonctionnement de la Pro League et nous espérons que désormais les clubs professionnels règleront en interne leurs problèmes. »

Le FC Malines, en position de relégable au terme de la saison écoulée, voulait encore être le « 17e club » de la plus haute division du championnat, le club de Mouscron faisant toujours l’objet d’une enquête au pénal. Selon les accusations malinoises, le club hennuyer appartient en réalité à des agents de joueurs, ce qui est contraire aux règles et devrait empêcher les Mouscronnois d’obtenir la licence nécessaire à la participation à la D1A.

Source: Belga