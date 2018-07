Jupiler Pro League – Anderlecht arrache un partage en amical face à Westerlo, Mouscron bat Saint-Trond

Le Sporting d’Anderlecht et Westerlo (D1B) se sont quittés dos à dos 2-2 vendredi en match de préparation. Menés au score et en infériorité numérique, les hommes de Hein Vanhaezebrouck ont égalisé dans les dernières minutes grâce à un but de Mohammed Dauda (90e+4). Le jeune ghanéen de 20 ans avait d’ailleurs inscrit l’autre but anderlechtois de la soirée à la 64e minute pour faire provisoirement 2-1. Anderlecht, qui alignait Zakaria Bakkali pour la première fois dans son onze de base, n’était pas au mieux pendant la première partie de la rencontre. Jens Naessens a en effet donné l’avantage à Westerlo après 25 minutes avant que Lukas Van Eenoo ne fasse 2-0 sur penalty suite à une faute d’Ivan Santini. Dauda a alors réduit l’écart, juste avant l’exclusion de Hannes Delcroix (65e), ce qui n’a finalement pas empêché les Mauve et Blanc de revenir au score.

Anderlecht, qui a fait tourner son effectif, affrontera Rennes samedi soir pour un dernier test avant le premier match de Jupiler Pro League prévu le samedi 28 contre Courtrai.

Mouscron était quant à lui engagé face à Saint-Trond vendredi. Battus par Oudenaarde jeudi et par Genk samedi dernier, les Hurlus se sont rassurés en venant à bout des Canaris 0-1 grâce à un but de Fabrice Olinga (21e).

Source: Belga