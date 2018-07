F1 – Stoffel Vandoorne (McLaren): « sans doute mon plus mauvais vendredi depuis longtemps

Stoffel Vandoorne aura été le moins rapide des deux séances d’essais libres pour le Grand Prix d’Allemagne de Formule 1, vendredi sur le circuit d’Hockenheim. Le pilote McLaren confiait même que c’était sans doute « son plus mauvais vendredi depuis longtemps. » Stoffel Vandoorne a signé à deux reprises le 20e et dernier chrono. « Nous avons fait beaucoup de tests en matinée sur la nouvelle partie de la voiture pour mieux comprendre, et nous n’avons dès lors pas beaucoup roulé lors de la première séance. Nous avons appris pas mal de choses et cela sera bénéfique pour la suite. L’après-midi, nous avons eu une séance difficile. C’est probablement mon plus mauvais vendredi depuis longtemps. J’avais eu le même sentiment qu’à Silverstone, comme si quelque chose n’allait pas à la voiture. Nous voyons bien que la voiture n’a pas son potentiel et pour le moment, l’important de la remettre dans les bons rails et nous verrons ensuite ce que cela donnera samedi. Il y a beaucoup de données à analyser pour remettre la voiture dans des conditions normales pour demain. Il faudra sans doute changer pas mal de choses encore. S’il pleut demain, ce sera bon pour nous. »

Son coéquipier, l’Espagnol Fernando Alonso n’est pas mieux loti avec une 12e et une 17e place lors des deux premières séances d’essais libres vendredi. Une troisième séance est prévue samedi avant les qualifications après-midi.

Gil De Ferran, le nouveau directeur sportif, concédait que « c’était une journée difficile, avec beaucoup de problèmes inattendus qui ont coûté beaucoup de temps sur la piste. Les pilotes se sont battus pour trouver un bon équilibre alors que Stoffel a du faire face à des soucis spécifiques sur sa voiture. »

