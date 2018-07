Davantage d’abonnés mobiles pour Orange Belgium

Orange Belgium comptait 2,36 millions d’abonnés mobiles à la fin du premier semestre 2018, ce qui correspond à une augmentation nette de 26.000 clients au deuxième trimestre, contre 21.000 au deuxième trimestre 2017, a annoncé vendredi l’opérateur télécom. Orange Belgium signale également avoir attiré 14.000 nouveaux clients convergents au deuxième trimestre 2018, contre 15.000 au deuxième trimestre 2017, pour un total de 136.000.

Le chiffre d’affaires de l’opérateur s’élève à 619,6 millions d’euros au premier semestre, en hausse de 2% par rapport à la même période de l’an dernier. Pour le seul deuxième trimestre, il atteint 313 millions d’euros (+3,1%).

L’ebitda ajusté est de 127,3 millions d’euros sur les six premiers mois (-13,1%) et de 66,7 millions au deuxième trimestre (-14,6%).

Le bénéfice net d’Orange Belgium se monte à 4,4 millions d’euros au premier semestre, en fort recul (-78,5%) sur un an. Au cours du seul deuxième trimestre, le bénéfice net a été de 4,8 millions d’euros, en retrait de 63,8%.

Orange Belgium confirme enfin ses prévisions financières pour 2018, visant une légère augmentation du chiffre d’affaires et un ebitda ajusté compris entre 275 et 295 millions d’euros.

Source: Belga