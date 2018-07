Ce sont les propos du premier échevin, répond Close

Le collège communal de la Ville de Bruxelles n’est pas engagé par les déclarations du premier échevin Alain Courtois, a-t-on laissé entendre vendredi au cabinet du bourgmestre, Philippe Close. « Ce sont les propos du premier échevin. Nous ne ferons pas de commentaire », a déclaré sa porte-parole. Selon M. Courtois (MR), la Ville ne voit plus de justification à la présence de migrants non demandeurs d’asile au Parc Maximilien, qui suscite d’après lui des plaintes des riverains. Il s’agit de personnes en transit, qui souhaitent se rendre en Grande-Bretagne. Il n’y a donc pas de raison qu’elles séjournent à proximité de l’Office des étrangers. L’échevin réclame un plan en trois axes: des mesures anti-passeurs par la police fédérale, le déplacement des migrants en situation illégale dans un autre lieu (le secrétaire d’Etat à l’Asile Theo Francken a toujours refusé l’ouverture d’un centre d’accueil) et des contrôles renforcés de la police locale.

« Les riverains doivent se réapproprier le Parc Maximilien. Il y a une unanimité (au collège communal PS-MR, NDLR) pour dire que si on ne fait rien, ce sera encore la même chose dans cinq ans à cet endroit », affirme dans l’Echo le réformateur, qui en a parlé mercredi avec le secrétaire d’État à l’Asile et la Migration Theo Francken (N-VA) et le cabinet du ministre de l’Intérieur Jan Jambon (N-VA).

Le secrétaire d’État a réagi vendredi en renvoyant la balle à la Ville de Bruxelles. Sur Twitter, il lui a demandé d’en finir avec son hub migratoire et la distribution de nourriture. « Menez des actions policières quotidiennes et faites cesser la répartition des hébergements à domicile », a-t-il enjoint.

L’exhortation n’a pas sembler effrayer la Plateforme citoyenne, directement visée. « Viens nous arrêter. Catch us if you can. 45.000 personnes qui hébergent, transportent, nourrissent, soutiennent. C’est 45.000 personnes plus motivées que tu ne le seras jamais. À la fin, c’est toujours le bien qui triomphe », a tweeté l’une de ses chevilles ouvrières, Mehdi Kassou.

Le Parc Maximilien a été le théâtre ces dernières années de plusieurs actions policières d’envergure visant les migrants. L’an dernier, Theo Francken avait suscité l’indignation en affirmant sa volonté de « le nettoyer ». L’endroit est aussi devenu, pour nombre d’ONG et de citoyens bénévoles, un lieu d’engagement pour le soutien aux migrants.

Source: Belga