Adrian Joseph Cronauer, l’homme qui a inspiré « Good morning, Vietnam », est décédé

L’ancien sergent de la marine américaine Adrian Joseph Cronauer est décédé mercredi aux Etats-Unis, rapportent jeudi les médias locaux. Il avait inspiré le film « Good morning, Vietnam », avec Robin Williams dans le rôle principal. L’homme était en mauvaise santé depuis un certain temps et est décédé à l’âge de 79 ans chez lui à Troutville, dans l’Etat de Virginie. Pendant la guerre du Vietnam, le sergent Cronauer a présenté, pour les militaires américains, le programme radio « Dawn buster » de 1965 à 1966 à Saigon (actuelle Hô-Chi-Minh-Ville). Il démarrait à chaque fois son émission avec le slogan enthousiaste « Good morning, Vietnam » (Bonjour, le Vietnam).

Une expression reprise comme titre du film inspiré de cette expérience, sorti en 1987 et auquel Cronauer a participé à l’écriture du scénario. Robin Williams, qui y tenait le rôle principal, a été récompensé d’un Golden Globe du meilleur acteur et d’une nomination dans la même catégorie aux Oscars.

Après son service militaire, Adrian Cronauer est resté actif dans le secteur des médias. Il a travaillé pour la télévision et la radio et a enseigné à l’université.

Il a toujours gardé un pied dans le monde militaire. De 2001 à 2009, il a notamment été conseiller du vice-ministre à la Défense. Il a aussi représenté l’agence pour les prisonniers de guerre et les disparus lors de réunions avec le Pentagone et a été directeur du Virginia War Memorial.

source: Belga