Muse revient avec un nouveau clip et annonce un album pour 2018

Le groupe britannique Muse sort un clip pour son nouveau titre «Something Human» et annonce une date de sortie pour son prochain album.

Puisque chaque nouvelle chanson de Muse crée l’émulation, c’était le cas hier soir lors de la sortie du nouveau titre du groupe «Something Human». On y trouve une esthétique rétro-futuriste similaire à leurs précédents singles «Dig Down» et «Thought Contagion», c’est-à-dire une vision du futur comme envisagée dans les films de science-fiction des années 1970 et 1980. Les références à la pop culture sont donc multiples dans cette vidéo, à coups de VHS et de cabine téléphonique qui n’est pas sans rappeler celle de la célèbre série Doctor Who.

Le clip met en scène une course poursuite en voiture, qui démarre dans un décor rappelant les routes californiennes, pour finalement arriver dans ce qui ressemble à un vortex temporel. Selon le leader de la formation anglaise Matthew Bellamy, « la vie sur la route peut parfois faire sortir la bête qui est en nous, et cette vidéo parle du fait que nous devons pouvoir l’apprivoiser ». En plus du clip, Muse a fait une grande annonce sur Twitter, laissant entendre qu’un nouvel album devrait arriver pour novembre 2018.