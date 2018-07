Lors des deux week-ends prochains, la charmante commune de Boom sera à nouveau l’hôte des People of Tomorrow, comme les fans de ce festival de dance complètement fou se nomment eux-mêmes.

À l’affiche? Un mix bigarré d’électro, de trance, de dance et même une petite touche de hip-hop. Voici six commandements pour bien vous préparer au festival.

1. Vous laisserez vos vêtements pour le bureau à la maison

La modestie est peut-être bien une vertu dans la vie de tous les jours, elle ne vous sera pas d’une grande utilité à Tomorrowland! Laissez votre jumpsuit noir stylé, mais tristounet, à la maison. Seules deux règles s’appliquent sur le plan vestimentaire. Règle 1: ne vous couvrez surtout pas trop. Règle 2: veillez à ce qu’on vous remarque. La manière n’a en fait pas beaucoup d’importance. Maillots colorés, crop tops et bodys sont toujours parfaits, tout comme les couronnes de fleurs, les boucles d’oreilles imposantes et les sneakers. Après tout, vous devez rester debout pendant tout le festival.

2. Vous disposerez de suffisamment de paillettes

Vous voulez briller jour et nuit? Dans ce cas, ne lésinez pas sur le maquillage et les paillettes. Mac Cosmetics a sorti tout spécialement une collection pour le festival avec trois looks surprenants. Le fil rouge? Les paillettes all over the place. Sur et autour des yeux pour celles qui sont calées en maquillage complexe, sur les lèvres ou sous la forme de tattoo à coller pour tout le reste du corps. Si vous n’avez pas envie de vous y mettre vous-même, vous pourrez certainement vous faire maquiller sur place.

3. Vous irez voir les Belges

Dimitri Vegas & Like Mike, Charlotte De Wit et Netsky sont des invités réguliers du festival, mais les organisateurs ont élargi cette année leur horizon musical en invitant aussi l’Anversoise Coely. La chanteuse hip-hop est peut-être encore peu connue, mais l’expérience nous a appris qu’elle est effectivement garante de qualité. À placer sur votre to-dolist.

4. Vous vous en mettrez plein les yeux

L’aspect visuel est presque aussi important que le reste pour l’organisation. Les décors sont sans exception époustouflants, mais les tentes du camping, les échoppes de nourriture et la foule bigarrée des festivaliers forment un tout unique. N’oubliez dès lors pas de regarder autour de vous avant de vous adonner à la fête, à l’alcool ou au beau gosse torse nu là-bas.

5. Vous n’emporterez pas d’argent liquide

Les fidèles fans le savent, mais pour ceux dont c’est la première fois il est utile de savoir que Tomorrowland est un festival sans cash. Tous les paiements se font via votre bracelet d’accès, l’unité monétaire officielle du festival est le «pearl». Pour 20 euros, vous achetez en ligne ou via le cashless top-up boots au festival 12,5 pearls. Les pearls non dépensés sont remboursés par après.

6. Vous vous ferez un cercle d’amis international

L’organisation du festival affrète plusieurs avions à thème pour faire venir avec style des festivaliers du monde entier. Ce qui est embêtant quand vous essayez de vous procurer un des tickets fort prisés, mais plutôt agréable pendant le festival. Le public festivalier est varié, d’excellente humeur et toujours prêt à tailler une bavette. C’est donc une opportunité unique de se lier d’amitié avec un Brésilien ou un Kirghize. Qu’est-ce que vous attendez?