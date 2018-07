L’amitié franco-belge illustrée avec les hashtags #AdopteUnBelge et #AdopteUnFrancais

Une campagne tente de mettre fin à la guéguerre belgo-française qui sévit sur les réseaux sociaux depuis la demi-finale de la Coupe du monde avec les hashtags #AdopteUnBelge #AdopteUnFrancais.

Depuis la demi-finale de la Coupe du monde, les Belges apprennent à leurs dépens la signification du mot « seum » (« venin » en arabe). En effet, suite aux déclarations d’après-match de Thibaut Courtois (pourtant semblables à celles d’Hugo Lloris après la finale de l’Euro perdue face au Portugal ou celles du Croate Rakitic après la finale de la Coupe du monde), des internautes français ont considéré que le gardien des Diables Rouges avait le « seum », bref qu’il était dégoûté.

Entre l’humour et la haine

Rapidement, cette réflexion a été reprise par des milliers d’internautes français sur les réseaux sociaux et a été élargie à l’ensemble des Belges. Sur Twitter, le drapeau belge a même été utilisé pour remplacer le mot « seum » dans des centaines de blagues relayées des dizaines de milliers de fois. Les médias français et les community managers de certaines grandes marques ont à leur tour alimenté ce qui s’apparentait de plus en plus à une campagne de harcèlement en ligne. Même Le Monde a consacré un article sur le « seum belge » en concluant : « L’amitié franco-belge devrait heureusement rapidement reprendre le dessus, le temps que nos voisins digèrent leur seum ».

Cette déferlante de "blagues" à base de #seum et de drapeau belge utilise exactement le mécanisme de cyber-harcèlement par trollage intensif, d'habitude si décrié mais ici élevé au rang de cause nationale par des CM à forte audience (coucou @lemondefr) — Le Cracoucass (@cracoucass14) July 19, 2018

Une initiative positive

Mais force est de constater que les jours passent et que cette amitié franco-belge tarde à reprendre le dessus. Pour accélérer les choses et remettre un peu de positivité dans les échanges sur les réseaux sociaux, le Belge Mateusz Kukulka a écrit un billet « Non, on n’a pas tous le seum » et a lancé les hashtag #AdopteUnFrançais et #AdopteUnBelge.

« Marre de la guerre belgo-française? On t’invite, Belge ou Français, à partager une photo avec un binôme BE/FR, un message positif, ce que tu veux, pour inverser la spirale négative des dernier jours, avec #AdopteUnBelge #AdopteUnFrancais », a lancé Mateuz sur Twitter.

Avec @GirardHeloise1, la Française, et moi le Belge, le pacte franco-belge est total. Le foot est une fête et doit le rester bordayl !!! Héloïse, je l'adopte pour toujours. Allez, faites de même.#AdopteUnBelge #AdopteUnFrancais

🇫🇷🇧🇪 ❤ pic.twitter.com/UbgZ7JvVyy — Mateusz (@Mateusz) July 20, 2018

Adopte un Belge et Adopte un Français

Visiblement, de nombreux internautes, des deux côtés de la frontière, avec besoin d’une telle initiative positive. En quelques heures des dizaines de messages et de photos ont été postées sur Twitter avec les hashtags # AdopteUnBelge # AdopteUnFrancais.

#AdopteUnBelge Je vous serais à jamais reconnaissant pour la chimay bleue. cessons cette querelle et retrouvons nous dans un bar pour en boire une ou deux ! — Guillaume bury (@ToukiLavisse) July 20, 2018

En #Belgique on boit trop de bières, on mange trop de frites, on fait trop la fête. En #France, on mange trop de pain, on boit trop de vin et on râle beaucoup. Au final, les belges adorent aller en #France et eux en #Belgique. #adopteunbelge #AdopteUnFrancais 🇫🇷🥐🇧🇪🍟 pic.twitter.com/p1wvPqTbAJ — David Cardoso (@Madeira1904) July 20, 2018

Plus de dix ans que j'ai importé mon français. Nous fondons à présent une nouvelle super race franco-belge, capable de choisir le vin et de cuire correctement les frites. #ADOPTEUNFRANCAIS #ADOPTEUNBELGE — Curieuse Gate (@Amaknit) July 20, 2018

Bientôt 8 ans que j'ai adopté ma Française préférée. Avec un bonus une petite franco-belge qui nous empêche de dormir depuis 8 semaines. #AdopteUnFrancais #adopteunbelge pic.twitter.com/PBl2PxYGzF — Albin Wantier (@AL_WNTR) July 20, 2018

Même si on se chambre beaucoup sur nos origines. On s'aimera toujours #AdopteUnBelge pic.twitter.com/UH93uHd3IW — Clémence (@Clemslyon) July 20, 2018

#AdopteUnFrancais Il y a 2 ans, j'ai officiellement adopté ma française et depuis j'ai trop le swag. pic.twitter.com/8UBOHQuqDO — Marc Dubuisson (@Unpied) July 20, 2018

Franchement merci !!! Je n'en peux plus de cette guerre débile ! Pas de photos mais 2 moments : mon cri de joie au 3ème but belge face au Japon (tout l'immeuble m'a entendue je crois !) et la finale regardée avec une amie belge venue nous soutenir. — Carine Arlotto 🇫🇷 (@C_Arlotto) July 20, 2018

Sur ma façade bruxelloise, France et Belgique se moquent des chamailleries footballistiques et profitent d'une petite brise pour s'enlacer tendrement 😜 #AdopteUnFrancais #AdopteUnBelge pic.twitter.com/mYfb9u29Ej — numer0six (@numer0six) July 20, 2018

Ma famille est en Belgique 🇧🇪

Mon travail est en France 🇫🇷

Mes amis sont des deux 🇧🇪🇫🇷#AdopteUnFrancais#AdopteUnBelge pic.twitter.com/ddtGFvIU63 — Alban Barthélemy (@AlbanBty) July 20, 2018

Un soir en 🇧🇪 pour la petite finale #REDTOGETHER, le lendemain en 🇫🇷 pour la finale #FiersdetreBleus! Les bons moments entre copains on ❤ ça et on en redemande! #AdopteUnBelge #AdopteUnFrancais 🇫🇷🇧🇪 ❤ pic.twitter.com/jF05o3JOvp — Céline Gallez (@CelineGallez) July 20, 2018

Même la Ville de Bruxelles a réagi en demandant à la Ville de Paris si elle voulait bien l’adopter :