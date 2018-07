Gagnez des tickets pour We Can Dance !

Cette année, We Can Dance sera une édition encore plus mémorable que les années passées, car ACID COWBOYS fera tout pour vous faire danser! De nouvelles idées, des tenues, de la nourriture et bien sûr de la bonne musique sur 5 scènes différentes, chacune avec son propre style.

Dance like nobody is watching !

Tentez votre chance et remportez un duo-ticket pour une journée de votre choix! Vous pouvez participer jusqu’au 03/08/2018 – 14:00. Les gagnants seront prévenus personnellement à la clôture du concours.

Prêt pour un été inoubliable rythmé de festivals?

Nous aussi ! Grâce à Metro, tu peux remporter, tout au long de l’été, des tickets pour de nombreux festivals.

Jette un coup d’œil toutes les semaines sur fr.metrotime.be/win pour découvrir les nouveaux concours qui y sont régulièrement rajoutés.

Tu peux augmenter tes chances en motivant tes amis à participer également aux concours 😉