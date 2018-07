Rein Taaramäe, 3e mardi au Tour de France, finit dernier et hors délais à l’Alpe d’Huez

L’Estonien Rein Taaramäe, coureur de l’équipe Direct Energie, ne pourra pas prendre vendredi le départ de la 13e étape du Tour de France. Celui qui avait été l’un des animateurs de l’étape de mardi, finissant troisième de cette première sortie dans les Alpes derrière Julian Alaphilippe et Ion Izagirre Insausti, a terminé la 12e étape hors délai. Un autre coureur n’a pas franchi la ligne d’arrivée à l’Alpe d’Huez dans les temps impartis: Dmitriy Gruzdev d’Astana. Il a franchi l’arrivée seulement 3 minutes après la clôture des délais.

Rein Taaramäe, qui prend part à son 12e Grand Tour, était le tout dernier à arriver au sommet. Il est apparu dépité et abattu après avoir atteint le finish, au bout de 175,5 km de course dont 3 ascensions hors catégorie et une de deuxième catégorie.

Le peloton apparaitra fortement aminci au départ vendredi. La 13e étape devrait être favorable au retour des sprinteurs, mais ceux-ci ont été nombreux à tomber mercredi et jeudi: aux arrivées hors délais de Marcel Kittel et Mark Cavendish mercredi s’ajoutent jeudi les abandons de Dylan Groenewegen et André Greipel, entre autres.

En tout, 6 coureurs ont abandonné en cours de course jeudi, en plus de Rigoberto Uran qui n’a pas pris le départ.

Source: Belga