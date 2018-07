Premier League – Le gardien brésilien Alisson va rejoindre Liverpool pour un transfert record

L’international brésilien Alisson Becker est en passe de s’engager avec Liverpool. L’AS Roma lui a déjà fait ses adieux via les réseaux sociaux ce jeudi et a donc confirmé les informations de la presse italienne et britannique qui signalaient la présence du gardien de but à Liverpool pour la visite médicale.

« Merci pour tout Alisson Becker et bonne chance pour ta nouvelle aventure », a écrit le club italien.

Titulaire avec la Seleçao lors du dernier mondial, Alisson Becker arrive en Premier League pour un montant estimé à 75 millions d’euros – bonus compris – par les médias italiens.

Becker deviendrait donc le gardien le plus coûteux de l’histoire devant Gianluigi Buffon passé de Parme à la Juventus contre quelque 53 millions d’euros (NDLR: la devise italienne était la lire à l’époque).

Il s’agit donc d’une sacrée plus-value pour la Roma qui l’avait prélevé de l’International en 2016 contre 8 millions d’euros.

Alisson, 25 ans, vient donc concurrencer à ce poste l’Allemand Loris Karius et notre compatriote Simon Mignolet, remplaçant en fin de saison dernière et dont l’avenir est plus que jamais incertain à Anfield Road.

Source: Belga