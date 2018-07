Nacer Chadli reçoit la distinction de Citoyen d’Honneur de la Ville de Liège

Le Diable rouge Nacer Chadli a été accueilli jeudi après-midi à l’Hôtel de Ville liégeois où une cérémonie a été organisée en son honneur. Le footballeur professionnel a reçu la distinction de Citoyen d’Honneur.

Une centaine de personnes se sont rassemblées jeudi après-midi pour assister à la cérémonie organisée en hommage à Nacer Chadli. La Ville de Liège, représentée par son collège et par son bourgmestre, a tenu à féliciter le parcours du footballeur professionnel liégeois pour son rôle crucial chez les Diables Rouges lors de la Coupe du Monde 2018.

Willy Demeyer a d’ailleurs exprimé toute sa gratitude et sa fierté à l’égard du joueur. « Nous sommes très heureux aujourd’hui d’accueillir une personne qui représente plusieurs familles: celle des Liégeois et Liégeoises, celle du football, celle de l’équipe nationale et bien évidemment la sienne. Vous avez fait vibrer notre pays et avez porté avec l’ensemble de l’équipe nationale haut et loin les couleurs du Liégeois que vous êtes et de la Belgique lors de cette Coupe du monde en Russie. Vous incarnez les valeurs que nous aimons à Liège : le courage, le respect, le travail, la persévérance et le mérite », a ainsi déclaré le bourgmestre liégeois avant de poursuivre sa prise de parole en retraçant le parcours footballistique du jeune homme de 28 ans.

Une biographie orale qui s’est terminée sous les applaudissements des citoyens qui ont fait le déplacement jusque dans le centre-ville. Willy Demeyer a ensuite remis la distinction de Citoyen d’Honneur de la Ville de Liège à Nacer Chadli qui en a profité pour prendre également la parole.

« On a pu voir la ferveur que vous avez amenée à travers tout le pays pour la Coupe du monde. Pour nous, c’était une expérience géniale. On a appris beaucoup de choses pendant un mois. C’était vraiment exceptionnel, ce sont des souvenirs inoubliables. Comme Monsieur le bourgmestre l’a précisé, le vivre ensemble est très important donc je voulais vous remercier tous d’être venus aujourd’hui », a commenté le Liégeois avant de prendre place au sein de l’Hôtel de Ville pour signer des autographes et faire des photos avec ses fans venus spécialement pour lui.

Source: Belga