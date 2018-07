Miley Cyrus et Liam Hemsworth auraient annulé leur mariage

Le célèbre couple formé par la chanteuse Miley Cyrus et l’acteur Liam Hemsworth aurait décidé de se séparer. Ils ne seraient plus sur la même longueur d’onde.

Ce n’est pas la première fois que le couple se sépare. Ils se sont rencontrés en 2009, et s’étaient fiancés en 2012 avant de se séparer l’année suivante. Quelques années plus tard, la flamme s’est ravivée et il se sont remis ensemble en 2016.

Il semblerait que l’acteur de Hunger Games soit impatient de s’installer et de fonder une famille, mais Miley ne serait pas prête pour cette vie-là. Selon le Daily Mail, une source proche du couple aurait déclaré : «Liam veut des enfants et en a marre de ces va-et-vient mais ce n’est pas ce que Miley avait en tête… il en a le coeur brisé. Miley a mis en pause les préparatifs du mariage et Liam en a eu assez… ils n’avaient pas l’air de s’entendre ces derniers mois».

En parlant au quotidien The Sun l’année dernière, la chanteuse avait elle-même déclaré ne pas encore penser au mariage. «J’ai 24 ans. J’espère vivre un peu plus de choses avant de me marier. Pour l’instant mes priorités sont la musique et mon travail dans l’émission The Voice.»