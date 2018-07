Europa League – Genk opposé aux Luxembourgeois du Fola Esch au 2e tour des qualifications

Genk connait son adversaire en vue du deuxième tour des qualifications de l’Europa League. Il s’agit des Luxembourgeois du Fola Esch qui se sont défaits des Kosovars de Prishtina aux terme de la séance de tirs au but (4-5). Une séance nécessaire pour départager deux équipes qui n’ont pas réussi à marquer le moindre but en 180 minutes (0-0 à l’aller et au retour). Le score n’a pas évolué non plus en prolongations.

Genk recevra donc Fola Esch jeudi prochain avant de se déplacer au Luxembourg le jeudi 2 août.

Source: Belga