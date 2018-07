CSIO5* Aix-la-Chapelle – L’Allemagne gagne la Coupe des Nations, la Belgique 6e

L’Allemagne a remporté à domicile la Coupe des nations de saut d’obstacles du prestigieux concours hippique international d’Aix-la-Chapelle jeudi. La Belgique est longtemps restée en course pour la victoire, mais Gregory Wathelet et Pieter Devos n’ont pu parachever le travail. Les Belges se classent à la 6e place. Lors du premier tour, Yves Vanderhasselt et Jeunesse ont réussi un sans-faute, écopant toutefois d’un point de pénalité pour avoir dépassé le temps limite. Gregory Wathelet, sur MJT Nevados S, et Pieter Devos, sur Claire Z, ont réussi le sans-faute. Nicola Philippaerts, sur H&M Harley van den Bisschop, a terminé avec 4 points de pénalité. Le plus mauvais résultat n’étant pas comptabilisé, la Belgique était 3e avec 1 seul point de pénalité. La Suisse et les Pays-Bas menaient la danse avec aucun point de pénalité. L’Allemagne était quatrième avec 4 points.

Au deuxième tour, Nicola Philippaerts a réussi un parcours sans faute. La Belgique a alors commencé à reculer dans le classement. Vanderhasselt a limité les dégâts (5 points) puis Gregory Wathelet et Pieter Devos ont connu un deuxième tour difficile, conclu pour tous les deux avec 12 points au compteur. La Belgique a donc terminé avec 18 points, reculant en 6e position.

L’Allemagne (4 points) a devancé l’Irlande (6) et les Pays-Bas (9).

. Classement 5* Coupe des Nations 1m60:

1. Allemagne 4 points de pénalité

2. Irlande 6

3. Pays-Bas 9

4. Suisse 12

5. Etats-Unis 16

6. Belgique 18

Nicola Philippaerts/H&M Harley van den Bisschop 4/0

Yves Vanderhasselt/Jeunesse 1/5

Gregory Wathelet/MJT Nevados S 0/12

Pieter Devos/Claire Z 0/12

Source: Belga