British Open de golf – L’Américain Kisner prend le meilleur départ, Pieters 18e, Colsaerts en difficulté

L’américain Kevin Kisner a pris seul la tête du British Open en rendant une carte de 66, cinq coups sous le par, au premier tour jeudi à Carnoustie (Ecosse). Thomas Pieters occupe la 18e position. Nicolas Colsaerts est 144e après une fin de parcours ratée. Pieters, 26 ans, a débuté par un birdie. Il a dû noter un double bogey sur sa carte au 3e trou. L’Anversois a réussi trois birdies, aux trous N.10, N.14 et N.15 avant de conclure par un bogey au dernier trou. Il a rendu une première carte de 70, un sous le par.

Nicolas Colsaerts a connu une journée difficile. Le Bruxellois, 35 ans, a rallié le cut en 79 coups, huit au-dessus du par. Après un double bogey au 2e trou, il a concédé deux nouveaux bogeys aux troux N.6 et N.9. Il a réussi un birdie au 13e trou avant de partir complètement à la faute aux deux derniers trous: bogey au trou N.17 et quadruple bogey au trou N.18. Colsaerts pointe en 144e position.

Kisner est seul en tête grâce à une première carte de 66. L’Américain, 34 ans, a entamé par un bogey au 5e trou avant de réussir un eagle au trou N.6. Il a ensuite réalisé quatre birdies, aux trous N.8, 13, 14 et 15.

Kisener précède un trio composé de son compatriote Tony Finau et de deux Sud-Africains, Erik Van Rooyen et Zander Lombard.

Si Tiger Woods a terminé dans le par (32e), plusieurs favoris ont rencontré des difficilés: le vainqueur sortant, l’Américain Jordan Spieth, est à +1 après une fin de partie décevante. Le N.1 mondial, l’Américain Dustin Johnson, a joué cinq coups au-dessus du par et ses compatriotes Patrick Reed, Bubba Watson, ainsi que l’Espagnol Sergio Garcia, quatre.

Classement après le 1er tour

1. Kevin Kisner (USA) 66 -5

2. Erik Van Rooyen (AfS) 67

. Zander Lombard (AfS) 67

. Tony Finau (USA) 67

5. Brandon Stone (AfS) 68

. Brendan Steele (USA) 68

. Ryan Moore (USA) 68

8. Danny Willett (Ang) 69

. Matthew Southgate (Ang) 69

. Pat Perez (USA) 69

. Sunghoon Kang (CdS) 69

. Rory McIlroy (IdN) 69

. Zach Johnson (USA) 69

. Justin Thomas (USA) 69

. Chez Reavie (USA) 69

. Russell Henley (USA) 69

. Jon Rahm (Esp) 69

…

18. Thomas Pieters (Bel) 70

32. Tiger Woods (USA) 71

144. Nicolas Colsaerts (Bel) 79

Source: Belga