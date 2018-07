Bernard Clerfayt demande au fédéral et à la Région d’assumer leur part du travail sur la sécurité de la gare du Nord

Schaerbeek est consciente du sentiment d’insécurité exprimé par les chauffeurs des bus internationaux qui font embarquer et débarquer 25.000 passagers, par semaine, à côté de la gare du Nord, sans aménagement pour leur sécurité et leur confort. Elle a engagé du personnel policier pour mieux sécuriser l’espace public. Il appartient toutefois aux autorités fédérales d’apporter des solutions structurelles à la présence récurrente de migrants et à la Région d’aménager une gare routière sécurisée pour les chauffeurs et les voyageurs, a affirmé jeudi le bourgmestre de Schaerbeek Bernard Clerfayt.

Via Twitter, le ministre de l’Intérieur Jan Jambon (N-VA) s’était dit disposé, mercredi, à autoriser une mobilisation de la police fédérale pour contribuer à la sécurisation des abords de la gare du Nord à Bruxelles, en particulier à proximité des bus de sociétés privées qui assurent le transport de passagers de et vers celle-ci.

Selon le bourgmestre de Schaerbeek, le ministre de l’Intérieur propose de renforcer la présence de la police des chemins de fer au sein de la gare. Bernard Clerfayt demande que cette présence soit étendue, en collaboration avec la police locale, à la gare de bus (ndlr: De Lijn et STIB) puisqu’elle répond aux caractéristiques d’une gare internationale et devrait donc également dépendre de la police fédérale.

Pour le bourgmestre de la cité des ânes, l’insécurité à la gare est à mettre en lien avec la présence d’un nombre important de personnes transmigrantes qui gravitent autour de celle-ci « parce qu’elles y trouvent un minimum de ressources au niveau de l’hygiène, de la nourriture et parfois financières, via la mendicité ou malheureusement la commission de délits ».

Celui-ci a précisé avoir demandé à la zone de police de mettre en place un plan d’action pour l’ensemble du quartier Nord. Des patrouilles supplémentaires ont été affectées jour et nuit aux alentours de la gare. « Mais il est illusoire de croire que cela va suffire à lutter contre l’insécurité aux alentours de la plus grande gare du pays. En 2018, 82 personnes sur 98 arrêtées suite à des faits commis aux alentours de la gare ont été relâchées sur ordre de l’office des étrangers avec un ordre de quitter le territoire », a-t-il ajouté.

