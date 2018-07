Tour de France : Geraint Thomas s’impose à l’Alpe d’Huez

Le Britannique de la Sky Geraint Thomas a remporté jeudi la 12e étape du Tour de France, une étape de montagne longue de 175,5 km qui s’est terminée par l’ascension de l’Alpe d’Huez.

Le coéquipier de Chris Froome, porteur du maillot jaune, a devancé sur le mythique sommet Tom Dumoulin (Sunweb) de deux secondes et Romain Bardet (AG2R La Mondiale) de 3, au bout d’un final haletant où la bataille a également impliqué Froome et Mikel Landa (Movistar).

Geraint Thomas, déjà vainqueur la veille et qui comptait 1:25 d’avance sur Froome, le grand favori de cette 105e Grande Boucle et a priori leader de l’équipe Sky, accroit son avance sur son coéquipier au général: il la porte à 1:39, tandis que Dumoulin est 3e à 1:50.

De nombreux abandons

La troisième et dernière étape dans les Alpes a provoqué une véritable hécatombe dans le peloton, avec les abandons successifs de Tony Gallopin (AG2R-La Mondiale), du Néerlandais Dylan Groenewegen, vainqueur des 7e et 8e étapes, puis d’André Greipel (Lotto Soudal), Marcel Sieberg (Lotto Soudal), Rick Zabel (BMC) et Fernando Gaviria (Quick-Step Floors), vainqueur de la 1re et de la 4e étapes.

Le Colombien Rigoberto Uran n’avait quant à lui pas pris le départ.

Vendredi, la 13e étape verra le peloton quitter la montagne pour retrouver la plaine, le long de 169,5 km entre Bourg d’Oisans et Valence. Les sprinteurs, après 3 journées difficiles dans les Alpes, devraient avoir l’occasion de se montrer à nouveau. Le départ fictif aura lieu à 13h35. Deux petites côtes, de 3e et 4e catégorie, sont au programme.