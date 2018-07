Traxio concrétise son passeport vélo

Taxio-Vélo, la coupole qui regroupe le secteur belge du vélo, entend réduire les chances de se faire voler son deux roues ou, à tout le moins, de le voir plus facilement restitué à son propriétaire. Pour ce faire, elle a développé l’application Velo-Pass, un système national d’enregistrement dans une base de données combiné à un code QR sécurisé et apposé sur le vélo. Le système, présenté en janvier dernier et déjà utilisé par certains vendeurs de vélos, sera officiellement lancé la semaine prochaine. A l’instar du Car-Pass pour les voitures, le Velo-Pass a notamment pour objectif la prévention contre le vol. « Le propriétaire du vélo scanne son code QR, place un autocollant sur le cadre vertical à la selle et remplit ses données sur le site Velo-Pass avec le numéro du cadre, la marque ou encore une photo de la facture. Il encode également une photo du code QR et deux photos du vélo lui-même », explique Guy Crab, secrétaire général de Traxio. « Un deuxième autocollant avec le même code QR peut être placé sur le vélo. Nous recommandons de toujours le garder à jour, éventuellement en case d’identification à la suite d’un vol. »

Chaque année, la police enregistre environ 30.000 vols de vélos en Belgique. Le nombre réel de vols serait même bien plus important.

Source: Belga