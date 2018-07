Tentative de coup d’Etat en Turquie – Fin de l’état d’urgence instauré après le putsch manqué de 2016 en Turquie

L’état d’urgence instauré en Turquie après la tentative de putsch de juillet 2016, qui a permis aux autorités de mener de vastes purges, est arrivé à expiration tôt jeudi, a rapporté l’agence de presse étatique Anadolu. Ce régime d’exception, qui élargit les pouvoirs du président et des forces de sécurité, avait été initialement mis en place le 20 juillet 2016 pour une durée de trois mois, puis avait été sans cesse prolongé depuis.

La septième et dernière extension de trois mois, qui avait débuté le 19 avril, a expiré jeudi à 01h00 (mercredi 22h00 GMT). Le gouvernement turc avait annoncé la semaine dernière qu’il n’y aurait pas de nouvelle prolongation.

Sous l’état d’urgence, les autorités turques ont traqué de façon implacable les putschistes présumés et les personnes perçues comme leurs sympathisants, mais ont aussi visé des opposants prokurdes, des journalistes critiques et des ONG.

Selon le gouvernement, l’état d’urgence était nécessaire pour permettre aux forces de sécurité de lutter efficacement contre toute menace dans la foulée de la tentative de coup d’Etat du 15 au 16 juillet 2016.

Cependant, des organisations de défense des droits de l’Homme et des responsables occidentaux accusent le président Recep Tayyip Erdogan d’avoir mis à profit l’état d’urgence pour réduire au silence toute voix critique.

L’état d’urgence reste associé en Turquie aux purges rythmées par des décrets-lois souvent publiés la nuit annonçant le limogeage ou la suspension de milliers, voire de dizaines de milliers de fonctionnaires à la fois.

La levée de l’état d’urgence survient moins d’un mois après la victoire de M. Erdogan à des élections cruciales qui lui ont apporté de nouveaux pouvoirs, comme la possibilité d’émettre dans de nombreux domaines des décrets à valeur de loi, comme sous l’état d’urgence.

L’annonce de la levée de l’état d’urgence n’avait pas rassuré l’opposition, qui accuse le gouvernement de vouloir prolonger ses effets à travers un projet de loi « antiterroriste » présenté cette semaine au Parlement.

Ce texte contient plusieurs mesures inspirées de l’état d’urgence, comme la possibilité pour les autorités de continuer de limoger les fonctionnaires liés à des « groupes terroristes » pendant encore trois ans.

