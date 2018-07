Premier League – Gianfranco Zola de retour à Chelsea en tant qu’adjoint de Sarri

L’Italien Gianfranco Zola est de retour à Chelsea. L’ancien joueur des ‘Blues’ sera l’assistant de son compatriote Maurizio Sarri, le nouvel entraîneur, a annoncé le club anglais mercredi. Zola, 52 ans, a évolué à Stamford Bridge de 1996 à 2003. Sous le maillot de Chelsea, l’attaquant italien a inscrit 80 buts en 312 rencontres et remporté la Coupe des vainqueurs de coupes en 1998, marquant le but décisif contre Stuttgart en finale, et la FA Cup (1997 et 2000).

Chelsea s’est envolé mercredi pour l’Australie où le club anglais doit affronter Perth Glory le 23 juillet. Charly Musonda figure dans la liste des 25 joueurs qui accompagnent Sarri en Australie.

Source: Belga