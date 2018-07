Meeting de Liège – Jonathan Borlée n’est pas inquiet dans sa course au minimum européen sur 400 mètres

Jonathan Borlée a terminé 2e du 300 mètres du meeting de Liège. Il se bat toujours pour réaliser le minimum européen (45.89). Après un début de course en force, Jonathan Borlée a lutté dans la finale du 300 mètres de Liège où il a été devancé par Robin Vanderbemden. « Je suis satisfait de mon début de course », a indiqué Jonathan Borlée, 2e du 300 mètres de Liège (32.81). « Mais ma fin de course a été très mauvaise. J’ai utilisé beaucoup d’énergie face au vent, sur 200 mètres. Je ne suis pas du tout inquiet. Mais, depuis que je suis rentré de stage, j’ai du mal. Je ne sais pas expliquer. J’ai vraiment des difficultés à retrouver des sensations. Mais, avec les chronos que je fais à l’entraînement, le minimum européen sur 400 mètres (45.89) doit être possible. » La prochaine échéance dans cette optique est le meeting de Heusden, le 21 juillet.

Victime d’une fracture du coude au coude à la mi-juin, Jonathan Borlée avait privilégié le 200 mètres aux championnats de Belgique de Bruxelles où il a décroché le titre en 20.78.

Source: Belga