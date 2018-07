Meeting de Liège – Arnaud Art: « Le record national après un début de concours difficile »

Arnaud Art a battu son record de Belgique de saut à perche avec un saut à 5m72 mercredi lors du Meeting international d’athlétisme de Liège. Le concours de perche d’Arnaud Art n’a pas commencé comme il le souhaitait, mais le recordman de Belgique est rapidement revenu dans ses marques pour se classer 2e du concours en améliorant son record de 1 centimètre (5m72)

« Le début de mon concours a été compliqué », a indiqué Arnaud Art. « J’ai passé ma première barre au 2e essai, j’avais de grosses perches et j’ai dû m’y habituer. Ce record me fait énormément de bien. C’est génial d’avoir signé le record à Liège car il y a 10 ans, j’étais un jeune spectateur. »

Art disputera le championnat d’Europe de Berlin en août prochain. « Mon objectif est de me placer en finale du concours européen, donc le top-8. Mon but sera d’aller titiller les athlètes qui sont d’un niveau supérieur au mien. Il y a encore une bonne dizaine de perchistes qui sont plus forts que moi. Ca se fera de toute façon à la forme du jour et avec la chance, indispensable. Après l’Euro, je continuerai à participer à des meetings pour m’habituer à des hauteurs entre 5m70 et 5m80. »

Source: Belga