Les jeunes rescapés de la grotte racontent le « miracle » de leur sauvetage

Les douze enfants et leur entraîneur de football sauvés au terme d’une périlleuse opération de secours internationale dans une grotte de Thaïlande ont décrit le « miracle » d’avoir été retrouvés au bout de neuf jours, lors d’une conférence de presse inédite mercredi. « C’est un miracle », a décrit Adul Sam-On, 14 ans, l’enfant qui avait répondu, en anglais, aux plongeurs britanniques les ayant découverts au bout de neuf jours sans contact avec l’extérieur. « Mon cerveau ne fonctionnait pas très bien » après tant de jours sans nourriture, a-t-il ajouté. Les rescapés n’ont rien mangé, buvant seulement de l’eau de pluie durant neuf jours. Les douze enfants et leur entraîneur ont essayé en vain de se frayer un passage vers l’extérieur. « Nous avons essayé de creuser, pensant qu’on ne pouvait pas se contenter d’attendre les autorités », mais en vain, a ajouté Ekkapol Chantawong, l’entraîneur, âgé de 25 ans, le seul adulte du grotte.

Vêtus tous d’un T-shirt orné d’un sanglier, en référence au nom de leur club de foot des « Sangliers sauvages », ils se sont tous présentés individuellement, après avoir échangé quelques balles sur un terrain de football improvisé dans la salle de presse. « Il s’agit de permettre aux médias de poser leurs questions et de permettre ensuite leur retour à la vie normale sans que les médias ne viennent les embêter », avait auparavant déclaré à l’AFP le porte-parole du gouvernement thaïlandais, Sunsern Kaewkumnerd.

Ils sont sortis un jour plus tôt qu’initialement annoncé de l’hôpital où ils ont passé plus d’une semaine, d’abord équipés de lunettes de soleil pour se réhabituer à la lumière du jour après plus de deux semaines sous terre pour certains. Les enfants ont assuré qu’ils savaient tous nager et, sans expliciter immédiatement les raisons pour lesquelles ils s’étaient rendus dans la grotte, ont assuré ne pas y être allés pour fêter l’anniversaire de l’un d’entre eux, Pheeraphat, surnommé « Night », qui a eu 16 ans le 23 juin.

La conférence de presse, officiellement baptisée « Renvoyer les Sangliers sauvages à la maison », a été diffusée en direct à la télévision. « Ils devraient rentrer à la maison dans la foulée », a précisé le porte-parole du gouvernement.

source: Belga