Le nouvel entraîneur Maurizio Sarri veut s’amuser à Chelsea, si possible avec Hazard

Le nouvel entraîneur de Chelsea Maurizio Sarri a été présenté aux médias ce mercredi lors d’une conférence de presse à Londres. Questionné sur les rumeurs qui envoient Thibaut Courtois et Eden Hazard loin de la Premier League, le coach italien a dit qu’il voulait « garder ses meilleurs joueurs » tout en précisant qu’il est plus un entraîneur qu’un manager et ne s’intéresse pas au mercato.

« Mon objectif sera de faire progresser les joueurs à ma disposition », a-t-il affirmé. « Eden Hazard est un des deux ou trois meilleurs joueurs européens et j’ai hâte de m’amuser avec lui à l’entraînement et lors des matches. J’espère qu’il pourra s’améliorer avec moi, mais ce sera difficile vu le niveau très haut qu’il a déjà atteint. »

Avec ou sans Hazard, Sarri veut reproduire le football spectaculaire et amusant qu’il a proposé à Naples. Une opération qui pourrait prendre du temps. « Je veux m’amuser. Dans la vie, il n’y a rien de plus beau que de faire son travail en s’amusant. C’est ce qui est arrivé à Naples l’année dernière. Ce football est-il synonyme de victoire? Parfois oui, parfois non », a souri Sarri. « Je joue de façon différente par rapport à Conte et il faudra un peu de temps car beaucoup de joueurs sont en vacances après le Mondial », a-t-il encore déclaré.

Source: Belga