Expulsion d’un criminel recherché – L’Office des étrangers savait que l’individu expulsé devait comparaitre, selon son avocat

L’Office des étrangers savait que le criminel albanais Safet Rustemi devait comparaître devant la justice, a affirmé son avocat, Me Sven Mary, mercredi soir, dans une émission de la VRT. L’Office a confirmé lundi avoir expulsé cet homme de 31 ans en juin 2017. Le cabinet du secrétaire d’Etat à l’Asile et la Migration maintient que l’information n’est pas arrivée. Theo Francken avait déjà rejeté sur la justice et la police la responsabilité de l’expulsion mercredi matin. Lorsque le suspect a été libéré en juin 2017 après le paiement d’une caution, le greffe de la prison a transmis la décision à l’Office des étrangers, affirme l’avocat. Il était indiqué dans cette décision que Safet Rustemi devait être présent au prochain acte de procédure, a-t-il ajouté.

Me Mary a aussi évoqué un courrier qu’il avait envoyé à l’Office pour l’informer que la famille du suspect était prête à payer un billet d’avion pour Tirana et qu’il avait au préalable expliqué par téléphone qu’un procès devait avoir lieu. « Dire maintenant qu’ils ne savaient pas, c’est mentir », insiste le pénaliste.

Selon lui, le procureur aurait pu demander à l’Office de délivrer une autorisation de séjour provisoire dans l’attente du procès.

« Tout le monde sait où il se trouve. Il occupe une fonction officielle dans une ville d’Albanie », a encore dit Me Mary, qui affirme que ce cas n’est pas isolé. L’avocat précise qu’il a connaissance, au sein de son cabinet, de 12 personnes renvoyées depuis mi-avril dans un pays hors de l’espace Schengen libérées après le paiement d’une caution, à condition qu’elles soient présentes au prochain acte de procédure.

« Si on indique qu’une personne doit rester à disposition, l’Office des étrangers en tient compte », réagit le cabinet du secrétaire d’Etat à l’Asile et la Migration, Theo Francken. « Mais si cette information de la justice n’arrive pas, ils font ce que la loi prévoit avec une personne en séjour illégal, à savoir organiser son rapatriement. »

Les centres fermés ne sont pas des prisons alternatives, a ajouté le porte-parole du secrétaire d’Etat.

