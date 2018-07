En Espagne, les cinq hommes de la « Meute » restent en liberté conditionnelle

Le tribunal espagnol de Navarre (nord) a confirmé mercredi le maintien en liberté conditionnelle des cinq hommes qui ont abusé d’une jeune fille de 18 ans durant les fêtes populaires de la San Fermín en 2016, rapportent les médias espagnols. Fin juin, les juges avaient décidé que les membres de « La Meute », d’après le surnom qu’ils employaient sur leur groupe Whatsapp, pouvaient rentrer chez eux en attendant que leur condamnation à neuf ans de réclusion soit réexaminée en appel. Le ministère public et l’accusation demandaient que les condamnés restent en prison jusqu’au procès. Moins de deux mois après leur condamnation pour abus sexuels, les cinq hommes avaient été libérés sous caution dans l’attente d’être jugés en appel.

Le parquet, l’avocat de la victime et les parties civiles, constituées de la mairie de Pamplune et du gouvernement de Navarre, estimaient la peine actée en première instance trop clémente, alors que la charge de viol, plus sévèrement punie, n’avait pas été retenue. Les cinq Sévillans avaient en outre filmé et partagé l’agression sur leur groupe Whatsapp. L’accusation pointait également le risque de fuite des condamnés.

À l’exception de l’un des juges, qui s’est à nouveau prononcé pour le maintien inconditionnel en détention des condamnés, le tribunal a toutefois confirmé sa décision de laisser en liberté les cinq hommes, âgés de 27 à 29 ans. Il considère que la pression sociale qui s’exerce sur eux rend « quasiment impensable » le risque de récidive. Une vague d’indignation avait en effet submergé l’Espagne à la lecture du verdict, suivie de manifestations dans tout le pays.

Jusqu’au procès en appel, les cinq hommes ont l’interdiction de se rendre dans la Communauté de Madrid, où réside la victime, et d’entrer en contact avec cette dernière. Ils doivent en outre se présenter trois fois par semaine au palais de justice de leur lieu de résidence et ne peuvent quitter le territoire national sans autorisation judiciaire. Leur passeport leur a également été retiré.

Source: Belga