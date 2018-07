11e étape du Tour de France: Une arrivée au sommet après une étape dense

Un peloton de 165 coureurs a pris mercredi à 14h00 le départ (fictif) de la 11e étape du Tour de France, à Albertville en Savoie, 1,7 km avant le départ réel, sous un soleil radieux. Le Belge Greg Van Avermaet est, contre toute attente, toujours porteur du maillot jaune, pour un 8e jour d’affilée, après une 10e étape dans laquelle il s’est illustré alors que le peloton abordait les Alpes. Selon ses propres dires, il devrait certainement perdre la vareuse de leader du général ce mercredi.

L’étape est présentée par le Tour comme l’une des plus belles de cette Grande Boucle édition 2018. Elle est plutôt courte: 108,5 km, jusqu’à la station de La Rosière que les coureurs rejoindront au terme d’une ultime montée, une ascension de 1re catégorie longue de près de 18 km (à 5,8%). Avant d’entamer cette longue montée vers le finish, le peloton devra franchir deux cols hors catégorie (Montée de Bisanne, au km 26, et Col du Pré, au km 57,5) et un de deuxième catégorie (Cormet de Roselend au km 70). Un sprint intermédiaire est prévu en début d’étape, au km 11,5. Les prévisions les plus optimistes (vitesse moyenne de 35 km/h) permettent d’attendre le peloton à La Rosière dès 17h10.

L’étape promet bien des pièges, notamment, comme l’a souligné au micro des organisateurs l’ancien coureur Charly Mottet, « une descente très technique » après la montée vers le Cormet de Roselend.

Durant cette journée, les membres du Team Dimension Data, équipe WorldTour sud-africaine, arborent un casque orange portant l’inscription « #Mandela Day », pour marquer le 100e anniversaire de la naissance de « Madiba », héros de la lutte anti-apartheid. Les Belges Serge Pauwels, 5e mardi et 19e du général, et Julien Vermote, en font partie.

Au départ de cette 11e étape, le Français Julian Alaphilippe de l’équipe Quick-Step Floors a le maillot à pois, et le Slovaque Peter Sagan (Bora-Hansgrohe) conserve son maillot vert de meilleur sprinteur.

