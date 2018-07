Volte face de Donald Trump après sa rencontre avec Poutine

Le président américain Donald Trump a tenté hier soir une opération incertaine de limitation des dégâts causés par sa rencontre avec Vladimir Poutine. Il est notamment totalement revenu sur ses propos jugés trop conciliants à l’égard du maître du Kremlin.

Dans un moment pour le moins étonnant, Donald Trump a expliqué tard hier soir s’être mal exprimé à Helsinki quand il a dit n’avoir aucune raison de ne pas croire les dénégations de Vladimir Poutine sur une interférence de Moscou dans la campagne présidentielle américaine. Il a plaidé de façon laborieuse le lapsus, adoptant un profil bas. Un peu plus tôt, il s’était retrouvé, isolé jusque dans son propre camp, après une tournée européenne jugée désastreuse qui l’a vu tourner le dos aux alliés des Etats-Unis et donner des gages au président russe.

Le président américain a affirmé avoir prononcé une phrase clé de sa conférence de presse en oubliant d’y mettre une particule négative, donnant un sens contraire à son message. Précisément, il a expliqué avoir dit lundi à Helsinki: «Je ne vois aucune raison pour laquelle cela serait la Russie (qui se serait ingérée dans l’élection)», alors qu’il souhaitait en fait dire: «Je ne vois aucune raison pour laquelle cela NE serait PAS la Russie».

Cherchant toujours à apaiser la vive controverse, Donald Trump a effectué un autre virage, après avoir mis en doute la justice et les services de renseignement américains qui ont conclu à la réalité d’une interférence russe dans la présidentielle de 2016. «J’accepte les conclusions de nos services de renseignement selon lesquels la Russie a interféré dans l’élection de 2016», a dit finalement le milliardaire, en insistant sur son «respect» pour ces agences fédérales.

L’impression d’isolement entourant Donald Trump a été confortée par un tweet dans lequel il avait remercié le sénateur Rand Paul, l’un des seuls républicains à avoir ouvertement défendu sa prestation au sommet d’Helsinki.

Thank you @RandPaul. “The President has gone through a year and a half of totally partisan investigations – what’s he supposed to think?”

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 17, 2018