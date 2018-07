Un patron offre une voiture à un employé qui a marché 32 km pour aller travailler

L’histoire d’un étudiant qui a reçu une voiture de la part de son patron afin de ne plus venir travailler à pied émeut les internautes.

Walter Carr est un américain qui suit actuellement un cursus dans une université de l’Etat l’Alabama. Il y a quelques semaines, le jeune homme a décroché un job à une trentaine de kilomètres de chez lui. Malheureusement pour lui, la veille de son premier jour de travail, son véhicule l’a lâché… Comme il avait vraiment besoin de cet emploi, Walter a décidé de faire le trajet à pied.

Pour arriver à 8h du matin à l’endroit de son nouveau job, déménageur pour l’entreprise Bellhops, l’étudiant est parti de chez lui vers minuit. Il marchait en pleine nuit le long d’une route quand il a croisé la route d’officiers de la police de Pelham. Une fois qu’il leur a expliqué pourquoi il était là, les policiers lui ont proposé de l’embarquer pour qu’ils aillent prendre le petit déjeuner ensemble. Le jeune homme a accepté. Ensuite, les policiers l’ont déposé directement chez sa première cliente, Jenny Lamey.

The CEO of a moving company gave his own personal SUV to an employee when he found out the young man walked 20 miles to work https://t.co/JShlZVj56N pic.twitter.com/G1bjXEGwLf

Lorsque les policiers ont sonné à sa porte et qu’ils lui ont raconté l’histoire du jeune homme, elle a été extrêmement touchée. La femme a partagé l’histoire sur Facebook et a lancé une cagnotte en ligne pour récolter de l’argent afin que Walter puisse réparer sa voiture. Mais l’histoire ne s’arrête pas là.

Le patron de l’entreprise a vu la publication sur Facebook. Touché par le geste de son employé pour ne pas rater son premier jour de travail, il a pris la route et a effectué les 500 km entre le Tennessee et l’Alabama pour rencontrer Walter Carr.

We've all seen the amazing story shared by Jenny about one of our bellhops, Walter Carr, but many have asked if we have any video from the moment CEO @LukeMarklin thanked Walter for the perseverance he demonstrated on his first day w/ @BellhopsMoving #TheWorldNeedsMoreWalters pic.twitter.com/mXrvI2JQoP

— Bellhops (@BellhopsMoving) July 17, 2018