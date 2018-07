Van Avermaet, leader un jour de plus, voulait être « un maillot jaune qui se montre »

Alors qu’on pensait qu’il le perdrait au terme de la première étape de montagne, Greg Van Avermaet (BMC) a conservé son maillot jaune en terminant 4e de l’étape arrivant au Grand-Bornand. Et ce, car le champion olympique a réussi à se glisser dans l’échappée décisive. « J’ai fait la même chose qu’il y a deux ans, quand j’avais attaqué avec le maillot jaune dans une étape de montagne », a rappelé Van Avermaet. « C’était un bon groupe dans l’échappée, ça m’a permis d’aller loin. » « Je me suis senti très bien dans les montées, j’ai été renforcé dans ma conviction de pouvoir garder le maillot jaune. » « Je n’avais pas beaucoup d’options aujourd’hui », a ajouté le leader du général. « Si je voulais conserver le maillot, je devais me glisser dans une échappée. J’espérais un tel scenario, et je suis heureux qu’il s’est produit. Je sentais que les jambes étaient bonnes, donc j’ai décidé de passer à l’offensive. J’ai dû aller loin pour rejoindre le groupe de tête, mais j’ai réussi. J’attendais une réaction de l’équipe Sky, qui n’est pas arrivée. J’ai alors réalisé que ce serait une bonne journée. »

Van Avermaet s’est classé quatrième de l’étape à 1:44 de Julian Alaphilippe. « Si tu es dans une échappée avec Alaphilippe et quelques grimpeurs, tu sais que la victoire d’étape n’est peut-être pas une option. Alors j’ai roulé pour le jaune. C’était le maximum que je pouvais obtenir. »

Mercredi, l’étape sera courte (108,5 km), mais proposera quatre cols: deux hors-catégorie (la Montée de Bisanne et le Col du Pré), un de deuxième (le Cormet de Roselend) et une ascension finale de 18 km menant à la station de La Rosière. « C’est vraiment très très dur. L’expérience l’a montré, je sais que je suis capable d’aller au-delà des limites au lendemain d’une journée de repos, mais généralement je le paye le surlendemain. Trois ascensions dures, c’est trop pour moi. J’ai zéro chance d’être en jaune à La Rosière », pense Van Avermaet. « Mais j’ai pris du plaisir chaque jour en le portant. Je veux être un maillot jaune qui se montre. Je me suis montré à Roubaix, c’était attendu, je me suis montré aujourd’hui, ça l’était moins. »

Source: Belga