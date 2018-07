US Open – Le prize money sera 53 millions de dollars, le plus élevé de l’histoire du Grand Chelem

La Fédération de tennis des États-Unis (USTA) a annoncé mardi que le prize money de l’US Open 2018 atteindra un niveau record de 53 millions de dollars (environ 45,43 millions d’euros). Le Grand Chelem américain, qui se déroulera du 27 août au 9 septembre, devient ainsi le tournoi délivrant le plus grand prize money de l’histoire du tennis. Le prize money de l’US Open a augmenté de 57% depuis 2013. Cette année marque le 45e anniversaire du prize money égalitaire. Le tournoi américain fut le premier à offrir la même somme aux athlètes masculins et féminin en 1973. Les deux lauréats, chez les messieurs et les dames, gagneront 3,8 millions de dollars.

À l’instar des trois dernières années, l’USTA améliore les paiements pour les trois premiers tours du tournoi afin de générer davantage de bénéfices pour la majorité des joueurs. Les équipes championnes en doubles masculin et féminin gagneront 700.000 dollars (environ 600.166 euros), la plus haute somme jamais atteinte dans l’histoire des États-Unis. Trois millions de dollars seront également attribués lors des qualifications.

Le tournoi de cette année marque le 50e anniversaire de l’US Open dans l’ère Open. L’USTA célébrera son histoire avec des reconnaissances spéciales et remerciera les grands champions du tournoi tout au long de l’événement. De plus, l’US Open 2018 marque l’achèvement de la transformation stratégique du Centre national de tennis Billie Jean King de l’USTA avec l’ouverture du nouveau stade Louis Armstrong de 14 000 places.

L’US Open est prévu du 27 août au 9 septembre. Le tournoi de qualification débutera, pour sa part, le 21 août.

Source: Belga