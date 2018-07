Un salarié sur trois en infraction dans le secteur de la construction

Les services d’inspection sociale ont déjà contrôlé cette année 1.885 entreprises dans le secteur de la construction, ce qui représente dix contrôles par jour et environ 70% des 2.700 contrôles prévus pour l’ensemble de 2018. Au cours de ces actions, un salarié sur trois et un indépendant sur quatre étaient en infraction, ont annoncé mardi le ministre-président wallon Willy Borsus (MR) et le secrétaire d’État à la Lutte contre la fraude sociale, Philippe De Backer (Open Vld). « Jamais autant d’inspecteurs sociaux n’ont effectué de contrôles jour et nuit contre la fraude et le dumping social », a souligné Philippe De Backer, présent à Namur à l’occasion d’une inspection effectuée, sous l’œil de la presse, sur le chantier d’un futur hôtel à Suarlée. Les papiers d’une trentaine d’ouvriers – belges, roumains, portugais et brésiliens – y ont été vérifiés.

Depuis le début de l’année, ce sont 3.042 travailleurs salariés qui ont été contrôlés et 1.075 d’entre eux – soit environ un sur trois – étaient en infraction. C’était également le cas de 382 des 1.274 indépendants contrôlés, soit un sur quatre, ont précisé les deux responsables.

Si des travailleurs illégaux ont été débusqués au cours de ces contrôles, les opérations ont surtout mis en lumière du travail au noir et des irrégularités comme des attestations non valables ou le non-respect des règles sur le détachement, ont-ils ajouté.

Source: Belga