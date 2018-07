La Néerlandaise Annemiek Van Vleuten (Mitchelton-Scott) remporte La Course by le Tour

La Néerlandaise Annemiek Van Vleuten (Mitchelton-Scott) a remporté, comme l’an dernier, la 5e édition de La Course by le Tour, une course, d’un jour cette fois, dans les Alpes mardi sur une partie du parcours de la 10e étape du Tour de France, entre Annecy et le Grand-Bornand. Victorieuse du Giro Rosa dimanche, Annemiek Van Vleuten l’a emporté au terme de 112,5km d’un parcours ayant emprunté quatre cols: le col de Bluffy (4e catégorie), celui de Saint-Jean-de-Sixt (2e catégorie), ainsi que l’enchaînement du col de la Romme (1re catégorie) et de la Colombière (1re catégorie).

Victorieuse du Tour des Flandres, de Liège-Bastogne-Liège et de la Flèche Wallonne, Anna van der Breggen (Boels Dolmans) a du se contenter de la 2e place après avoir mené jusqu’à 50 mètres de la ligne. La Sud-Africaine Ashleigh Moolman (Cervelo-Biglia), 2e du Giro, a pris la 3e place à 1 minute 22.

Au total, 78 km (dont les 50 derniers) étaient les mêmes que celui de l’étape du Tour, avec trois des quatre cols au programme (seul Saint-Jean-de-Sixt ne sera pas emprunté par les messieurs).

Elles étaient quatre à aborder les 50 derniers kilomètres, avant les deux dernières difficultés de la journée, la Finlandaise Lotta Paulina Lepistö (Cervelo Bigla), la Canadienne Leah Kirschmann (Sunweb), l’Américaine Leah Thomas (Unitedhealthcare) et la Polonaise Malgorzata Jasinska (Movistar), avec deux minutes d’avance sur le peloton.

La Française Pauline Ferrand-Prévot (Canyon-SRAM) avait abandonné à 40km du but. Si Thomas fut la dernière devant, la Danoise Cecilie Uttrup Ludwig (Cervelo Bigla) est revenue dans son sillage dans le col de la Romme alors que le peloton s’était réduit à moins de vingt coureurs.

La Danoise, seule à l’abord du col de la Colombière, y était reprise par les favorites, les Néerlandaises Annemiek Van Vleuten, Anna van der Breggen, Lucida Brand (Sunweb) et Ashleigh Moolman. Van der Breggen a attaqué à l’approche du sommet pour faire la descente en tête. En contre attaque, Van der Vleuten, lauréate l’an dernier déjà, a rattrapé sa compatriote in-extremis à 50 mètres de la ligne d’arrivée. Elle signe la 44e victoire de sa carrière.

Source: Belga