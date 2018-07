Jean-Claude Juncker rencontrera Donald Trump à Washington le mercredi 25 juillet

Le président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker se rendra à Washington le mercredi 25 juillet afin de rencontrer Donald Trump à la Maison Blanche, a indiqué mardi l’exécutif européen dans un court communiqué. « Les deux dirigeants vont discuter de la coopération approfondie entre les gouvernements et les institutions de l’Union européenne et des Etats-Unis sur un vaste ensemble de sujets, comme la politique étrangère et de sécurité, la lutte contre le terrorisme, la sécurité énergétique et la croissance économique », peut-on lire dans le communiqué. La Commission ajoute que MM. Trump et Juncker travailleront « à améliorer le commerce transatlantique et à bâtir un partenariat économique plus fort ».

Cette rencontre s’inscrit dans un contexte tendu entre l’Union européenne et les Etats-Unis après la décision début juin du locataire de la Maison Blanche d’augmenter les taxes sur l’acier et l’aluminium européens. En réponse, l’UE avait imposé des droits de douane additionnels sur des dizaines de produits américains, comme les jeans, le bourbon ou encore les motos.

