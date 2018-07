Des astronomes découvrent 12 nouvelles lunes autour de Jupiter

Des astronomes américains ont découvert 12 nouvelles lunes autour de Jupiter, ont fait savoir mardi les scientifiques de la Carnegie Institution for Science, à Washington. Cela porte à 79 le nombre de lunes connues en orbite autour de la planète géante, celle de notre système solaire qui compte le plus de satellites naturels. Les chercheurs se trouvaient au Chili dans l’espoir de voir au télescope une planète cachée aux confins de notre système solaire quand, au printemps 2017, ils sont tombés par hasard sur des lunes de Jupiter qui n’avaient pas encore été répertoriées.

Onze de ces lunes ont un diamètre compris entre un et trois kilomètres et sont relativement comparables les unes aux autres. Parmi celles-ci, neuf qui font partie des satellites les plus éloignés de Jupiter en font le tour, à l’envers, en deux ans environ. Les scientifiques pensent qu’elles formaient auparavant trois corps de plus grande taille qui se seraient disloqués, probablement à la suite d’une collision. Deux autres lunes sont plus proches de Jupiter et tournent dans le même sens que la volumineuse planète.

La douzième lune est curieuse. C’est la plus petite lune connue de Jupiter, avec un diamètre inférieur à un kilomètre. Elle a besoin d’un an et demi pour en faire le tour mais son orbite est très instable. Des collisions avec d’autres corps célestes sont vraisemblables, d’après les astronomes.

Jupiter est la plus grosse planète du système solaire. Après le Soleil, la Lune et Vénus, elle constitue l’astre le plus brillant dans le ciel terrestre.

source: Belga