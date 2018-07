Couple de Britanniques empoisonnés – Poutine dénonce des accusations britanniques « infondées »

Le président russe Vladimir Poutine a dénoncé lundi des « accusations infondées » au sujet des nouveaux empoisonnements à l’agent innervant Novitchok en Angleterre, après celui de l’ex-agent double russe Sergueï Skripal, imputé par Londres à Moscou. Dans une interview à la chaîne américaine Fox News, M. Poutine a dit que Londres n’avait fourni aucune preuve dans cette affaire.

« Nous voudrions voir des preuves documentées, mais personne ne nous en donne », a-t-il affirmé selon une traduction en anglais de ses propos.

« Nous ne voyons que les accusations infondées — pourquoi est-ce fait de cette manière? Pourquoi nos relations devraient-elles se détériorer à cause de cela? », s’est-il interrogé.

Un couple de Britanniques a été empoisonné par du Novitchok contenu dans une petite bouteille et les enquêteurs britanniques tentent de déterminer si le poison provient du même lot qui a contaminé Sergueï Skripal et sa fille Ioulia.

L’empoisonnement de l’ex-agent double et de sa fille avait été attribué par Londres à Moscou, qui avait nié toute implication. L’affaire avait déclenché une grave crise diplomatique entre le Kremlin et les Occidentaux et une vague d’expulsions croisées de diplomates.

Les autorités britanniques ont invité des experts de l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques (OIAC) à venir cette semaine faire des prélèvements, qui seront analysés dans les laboratoires qu’ils auront désignés.

source: Belga