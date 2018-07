Amende pour la campagne officielle pro-Brexit pour avoir enfreint le code électoral

La campagne officielle pour le vote en faveur du Brexit, Vote Leave, s’est vu infliger une amende de 61.000 livres (69.000 euros) pour avoir enfreint la loi électorale, a annoncé mardi la Commission électorale, qui en a référé à la police. La Commission électorale a « mené une enquête approfondie sur les dépenses et les campagnes menées par Vote Leave et BeLeave », un groupe militant également pour le Brexit lors du référendum sur le maintien ou non dans l’UE, en juin 2016, et a « trouvé des preuves substantielles que les deux groupes travaillaient à un plan commun, ne déclaraient pas leur travail commun et ne respectaient pas les limites de dépenses (de campagne) légales ». Vote Leave a dépassé le plafond de dépenses de presque 500.000 livres (565.000 euros), a indiqué la Commission qui ajoute avoir transmis le dossier à la police.

Depuis le début de l’enquête, Vote Leave a « refusé de coopérer, a rejeté nos demandes d’entretien avec un représentant (du mouvement), et nous a forcés à utiliser nos pouvoirs légaux pour le contraindre à fournir des preuves », a souligné la Commission électorale. « Néanmoins, nous avons trouvé des preuves claires et importantes. »

En mai, la Commission électorale britannique avait infligé à un autre mouvement pro-Brexit, Leave.EU, une amende de 70.000 livres (79.000 euros) pour de multiples irrégularités dans le financement de sa campagne pour le référendum sur la sortie de l’Union européenne de juin 2016. « Leave.EU n’a pas fait état correctement de ce qu’il a dépensé lors du référendum européen », « dépassé son plafond de dépenses » d’au moins 10% et « produit des déclarations de dépenses et de transactions incomplètes et inexactes », avait alors indiqué la Commission.

Crée en 2015, pour défendre une sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne, Leave.EU était soutenu par l’ancien leader du parti europhobe Ukip, Nigel Farage, mais ne faisait pas partie de la campagne officielle du référendum. Très présent sur les réseaux sociaux et axant sa campagne sur un fort sentiment anti-establishment, Leave.EU avait toutefois été décisif dans le vote des Britanniques en faveur d’un Brexit lors du référendum du 23 juin 2016. Les Britanniques ont voté à 52% pour sortir de l’UE lors du référendum du 23 juin 2016.

source: Belga