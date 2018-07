10e étape du Tour de France: le peloton attaque les Alpes

Le Tour de France (WorldTour) attaque les Alpes mardi, avec un peloton réduit à 165 coureurs qui s’est élancé à 13h15 et s’attend à souffrir tout au long d’une étape de 158,5km entre Annecy et Le Grand-Bornand. Au lendemain de la journée de repos, la première de cette Grande Boucle, les coureurs vont devoir affronter trois cols de première catégorie et la montée du plateau des Glières (6km à 11,2%), hors catégorie, une nouveauté sur le Tour. Le peloton devra se farcir le col de Bluffy (4e catégorie) puis celui de la Croix Fry (1re catégorie) avant le plateau des Glières (hors catégorie), « avec, après le passage au sommet, près de 2km de voie carrossable… mais non bitumée », a préfacé Christian Prudhomme, le patron du Tour. Les grimpeurs devront assurer ensuite l’enchaînement du Col de Romme et la Colombière, une doublette de première catégorie, explosive, dont le dernier sommet est à 14,5 km de l’arrivée, avant la descente vers Le Grand-Bornand.

Lundi, le Français Alexis Vuillermoz (AG2R La Mondiale), un précieux équipier de Romain Bardet, et Jens Keukeleire (Lotto Soudal) ont été contraints de renoncer à reprendre la route, s’ajoutant à la liste des abandons qui compte désormais 11 noms.

Greg Van Avermaet (BMC), après avoir annoncé lundi prolonger au sein d’une structure qui devient CCC la saison prochaine, toujours porteur du maillot jaune, s’apprête, aussi, à souffrir. Derrière, plusieurs coureurs attendent de lui dérober sa tunique.

Le Britannique Geraint Thomas (Sky) est 2e au général à 43 secondes, Philippe Gilbert (Quick-Step Floors) est 3e à 44 secondes et le Luxembourgeois Bob Jungels (Quick-Step Floors) suit à 50 secondes. L’Espagnol Alejandro Valverde (Movistar) est un peu plus loin, à une minute 30.

Le départ a été donné à 13h15 alors que l’heure d’arrivée la plus optimiste est fixée à 17h42 (moyenne de 38km/h).

Source: Belga