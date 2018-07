Bruxelles va tester l’usage de drones pour sauver des vies

La Ville de Bruxelles se prépare à prendre une part active dans l’expérimentation de l’usage des drones pour l’aide médicale urgente, en commençant par la livraison de défibrillateurs dans des conditions critiques.

Ce projet prendra place dans le cadre de l’initiative «Urban Air Mobility» (UAM) d’un partenariat européen d’innovation sur les villes et communautés intelligentes qui vise à rassembler les villes, les citoyens et les entreprises pour accélérer les études d’application de ce nouveau moyen de transport rapide.

Le bourgmestre de la Ville de Bruxelles, Philippe Close (PS), a signé mardi à cet effet un manifeste d’intention aux côtés du directeur adjoint de la mobilité et des transports à la Commission européenne, du responsable de l’initiative UAM chez Airbus qui la dirige et d’un représentant d’Eurocontrol.

L’initiative est également soutenue par le ministre fédéral de la Mobilité François Bellot (MR).

Réduire l’impact de l’arrêt cardiaque

En étroite collaboration avec les services d’urgence à Bruxelles, les autorités locales, la police et la ville commenceront par définir le projet de faisabilité de «Take Care Emergency». Celui-ci vise à tirer parti de l’utilisation de drones pour transporter des défibrillateurs dans des conditions critiques et réduire l’impact de l’arrêt cardiaque lorsque les ambulances prennent trop de temps pour intervenir.

D’autres applications

Mais Bruxelles ne compte pas en rester là. Elle envisage aussi d’autres applications pour la nouvelle mobilité et le transport de produits dans le domaine de la technologie médicale, comme le sang et les greffes, dans des situations critiques.

Au-delà des personnalités précitées, d’autres autorités et partenaires ont signé et soutenu le « Manifeste d’intention »: le service des Urgences et du SMUR, les pompiers de Bruxelles, le service de police de Bruxelles, le ministère fédéral des Transports, Belgocontrol, l’Autorité belge de l’aviation civile, l’Agence européenne de la sécurité aérienne, Business Creative, Drone Think Do, Prise en charge d’urgence, EspaceDrone, Moke Matara et Unifly.