Le dessin animé Les Razmoket revient pour une nouvelle série et un film

La série animée populaire Les Razmoket revient après presque 14 ans d’absence. Une nouvelle série et un film en prise de vue réelle sont envisagés.

Voilà une nouvelle qui ravira ceux qui sont nés dans les années 90 : les Razmoket sont de retour. Et pas qu’un peu. Nickelodeon vient d’annoncer ce mardi sur Twitter que le dessin animé au générique entêtant reviendrait pour une série « nouvelle génération » et un film tourné en prise de vue réelle.

Hang on to your diapers, babies! The #Rugrats are back! 🍼🧡 https://t.co/Al75ZjCZvI

— Nickelodeon (@Nickelodeon) July 16, 2018