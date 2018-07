Les clubs belges gâtés par le Mondial 2018

Les clubs belges recevront après la Coupe du monde en Russie la somme de 3,63 millions d’euros de la part de la Fédération internationale de football (FIFA). Anderlecht hérite du plus gros montant avec 1.137.667 euros. Les Mauve et Blanc comptaient six joueurs à la Coupe du monde. Leander Dendoncker (Belgique), Lukasz Teodorczyk (Pologne), Kara Mbodji (Senegal), Uros Spajic (Serbie), Isaac Kiese Thelin (Suède), prêté à Waasland-Beveren, et Mahmoud Trezeguet (Egypte), prêté au club turc de Kasimpasa. Youri Tielemans (Belgique), qui a été transféré l’été dernier à Monaco, a également rapporté de l’argent à Anderlecht.

La Gantoise est le second club à recevoir la plus grosse somme. Les Buffalos ont vu Lovre Kalinic (Croatie), Dylan Bronn (Tunisie), José Luis Rodriguez et Ricardo Avila (les deux pour le Panama) à l’oeuvre en Russie et ont reçu 844.784 euros. Le Nigérian William Troost-Ekong, parti l’été dernier, a aussi participé à la contribution financière.

Le Standard suit ensuite avec la somme de 278.222 euros pour Guillermo Ochoa (Mexique), Mehdi Carcela (Maroc) et Elderson Echiejile (Nigeria). Ce dernier fut loué lors de la saison 2016-2017 en provenance de Monaco avant d’être prêté également au Cercle de Bruges, qui a également reçu des fonds pour son absence.

Pour finir, le Club de Bruges (238.563 euros), le Sporting Lokeren (231.311 euros), le Racing Genk (198.899 euros), la KAS Eupen (169.474 euros), Zulte Waregem (160.229 euros), le KV Ostende (129.530 euros), Waasland-Beveren (121.161 euros), Mouscron (60.978 euros) et le Cercle de Bruges (57.982 euros) ont également été dédouanés.

Le Diables Rouge Thomas Meunier, qui a quitté le Club de Bruges après l’Euro 2016 pour le PSG, a rapporté la maigre somme de 612 euros aux blauw en zwart.

Source: Belga