Les arbitres Kevin Van Damme en Lothar D’hondt siffleront au plus haut niveau belge

Les arbitres Kevin Van Damme et Lothar D’hondt officieront la saison prochaine en Jupiler Pro League, a confirmé lundi le patron de l’arbitrage belge Johan Verbist. Chaque année, M. Verbist offre la possibilité à deux nouveaux arbitres de siffler au plus haut niveau. « La saison prochaine, Kevin Van Damme et Lothar D’hondt seront nos stagiaires en division 1A. Ils viennent de la division 1B », a précisé Johan Verbist. « A la fin de la saison dernière, ils ont déjà pu goûter au plus haut niveau en arbitrant un match des playoffs 2. Ils ne seront donc pas surpris. »

Kevin Van Damme fait également partie des 10 arbitres semi-professionnels depuis le 1er juillet. Le Flandrien a été retenu avec Wesley Alen parmi neuf candidats. Lothar D’hondt, âgé de seulement 24 ans, est également promu en Jupiler Pro League et devient ainsi le plus jeune arbitre au plus haut niveau du football belge.

Source: Belga