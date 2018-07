Un nombre record d’enfants ont été vaccinés dans le monde en 2017

Quelque 123 millions d’enfants ont été vaccinés l’année passée dans le monde, d’après des données publiées lundi par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) et l’Unicef. Plus de 19 millions ne sont toutefois pas suffisamment protégés. Les deux organismes onusiens plaident dès lors pour des «efforts concertés afin de couvrir tous les enfants».

Neuf enfants sur 10 ont reçu en 2017 au moins une dose du vaccin contre la diphtérie, le tétanos et la coqueluche, se réjouissent l’OMS et le Fonds des Nations unies pour l’enfance. La couverture mondiale contre la rougeole et la rubéole a pour sa part grimpé de 35% en 2010 à 52% sept ans plus tard et de nouveaux vaccins, comme ceux qui ciblent la méningite, la malaria et même ebola, sont désormais inclus dans les «packs» de vaccinations d’importance vitale.

« Inégalités et exclusion »

Cependant, près de 20 millions d’enfants ne sont pas encore suffisamment vaccinés. Parmi ceux-ci, huit millions vivent dans une situation précaire, notamment dans certaines régions où des conflits font rage. Les pays à revenus moyens sont par ailleurs de plus en plus représentés dans cette proportion. «Les inégalités et l’exclusion, notamment la pauvreté dans les villes, sont un obstacle à une plus large couverture de vaccination», souligne l’Unicef.

L’organisation insiste dès lors pour qu’un plus grand nombre de pays investissent davantage dans des programmes de vaccination, alors que la population mondiale croît.