Un immense crop circle anti-Trump repéré en Grande-Bretagne

Avec les champs de blé prêts à être moissonnés, la saison des crop circles bat son plein et en particulier en Grande-Bretagne.

Ces derniers jours, plusieurs immenses crop circles sont apparus de l’autre côté de la Manche. Ces motifs géométriques dessinés dans les champs de blé restent entourés d’un certain mystère. Ils sont pourtant assez récents puisque les premiers ont été observés dans les 1960. Chaque été, ces étranges cercles apparaissent dans les champs et attirent les curieux. En effet, pour certaines personnes, les crop circles relèvent du phénomène paranormal et sont l’œuvre d’extra-terrestres.

Des crop circles pour faire passer des messages

En Europe, les crop circles sont essentiellement visibles en Grande-Bretagne et en Allemagne. Depuis le début de l’été, l’Angleterre et le pays de Galles sont particulièrement touchés par le phénomène, avec au moins trois crop circles dessinés en l’espace de quelques jours. Néanmoins, vous allez le voir, les petits bonhommes verts semblent désormais vouloir de plus en plus faire passer des messages politiques, voire même des messages à caractère commercial…

Ce samedi matin, un fermier a découvert dans un champ près de Cardiff un étrange symbole de 60 m mêlant des figures géométriques. Il ressemble étrangement au logo d’un bar qui va ouvrir dans la capitale du pays de Galles vendredi prochain… Coïncidence ?

It's Friday the 13th and a mysterious crop circle has appeared in a wheat field in Dyffryn. Coincidentally, it looks rather like the logo for @TheAlchemistUK which opens in Cardiff a week today ……. 😉 pic.twitter.com/B3wIXBILoI — Cardiff Life (@CardiffLifeMag) July 13, 2018

Un peu plus tôt, le 8 juillet dernier, un crop circle avait été découvert à Coneybury Hill, près de Stonehenge. Et là encore, le dessin est porteur d’un message. En effet, créé la veille du décès de Dawn Sturgess, une Britannique de 44 ans décédée suite à une contamination au Novitchok, ce crop circle reprend le symbole des armes chimiques. Interrogé par la BBC, un pilote d’ULM passionné de crop circles, a déclaré qu’il ne faisait aucun doute qu’il s’agissait d’une mise en garde contre l’utilisation d’armes chimiques et d’un hommage aux victimes.

Un crop circle anti-Trump

Enfin, à l’occasion de la visite de Donald Trump au Royaume-Uni, un crop circle a été découvert dans un champ à Stoke Mandeville, non loin de la résidence de Theresa May. Le dessin est gigantesque puisqu’il s’étend sur près de 200 m. Cette fois, pas de message caché ou de motifs géométriques, les auteurs, qui n’étaient pas des aliens, n’y sont pas allés par quatre chemins en écrivant en russe « Fuck Trump » dans le blé.

Les investigations n’ont pas duré très longtemps puisqu’une agence de marketing a admis être derrière cette opération. The Tenth Man a réussi à trouver un champ qui était survolé par l’hélicoptère de Trump lors de son passage en Angleterre et à convaincre le fermier d’accepter une certaine somme d’argent pour que des artistes réalisent ce crop circle très politique. « En tout, cela nous a pris deux semaines de travail pour concevoir le design et plus de 12 heures de travail pour le réaliser », a indiqué à Metro UK le photographe Henry Matthews.