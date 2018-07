Le parc de Laeken au centre d’un projet-pilote de tri des déchets durant l’été

Fost Plus a lancé, en ce début de période de vacances d’été, avec Bruxelles-Environnement et Bruxelles Propreté, un projet pilote de propreté et de tri des déchets dans le parc de Laeken. Cet espace vert est privilégié par de nombreux habitants de la capitale et les touristes pour des pique-niques, ce qui génère beaucoup de déchets d’emballage d’aliments et de boissons.

Quelque 24 îlots de tri (déchets résiduels et PMC) sont ou seront installés à proximité des aires de pique-nique, assortis d’autocollants «Visez juste» et de bannières destinées à les identifier.

Les gardiens de parc et les agents de propreté ont reçu une formation spécifique. Des actions de sensibilisation organisées par Bruxelles-Environnement et Bruxelles Propreté sont prévues. La première a eu lieu dans le parc les 8 juillet. Les deux autres seront organisées les 11 août et 26 août, de 12 à 16h.

Projet pilote

Pour clôturer la saison, une opération de clean-up ainsi qu’un goûter citoyen seront organisés le 23 septembre 2018.

Un camion électrique assurera la vidange des poubelles afin de limiter les émissions de CO2 et les nuisances sonores dans le parc. Enfin, une zone de stockage a été aménagée pour installer les conteneurs de rassemblement des déchets.

Les conclusions et les bonnes pratiques tirées de ce projet pilote ont vocation à être étendues à d’autres parcs de la Région de Bruxelles-Capitale.