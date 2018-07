La Stib adapte son offre pour la fête nationale

À l’occasion de la fête nationale, la Stib adaptera son offre de samedi afin de permettre au plus grand monde de participer aux festivités principales qui auront lieu dans le Parc Royal et ses alentours, a communiqué la société bruxelloise de transport public lundi sur son site internet.

Douze lignes de trams et de bus seront limitées ou déviées ce samedi et ce durant toute la journée, selon la Stib.

Les bus 27 ne circuleront pas entre Mérode et Gare du Midi. Les lignes 29, 63, 65 et 66 ne circuleront pas entre Madou et De Brouckère tandis que la ligne de bus 33 qui relie le haut et le bas de la ville ne sera pas exploitée.

Les bus 38 ne circuleront pas entre Trône et Gare Centrale. À partir Trône, les bus continueront cependant de rouler jusqu’à la Porte de Namur. La ligne de bus 54 ne circulera pas entre Bailli et Trône. Les voyageurs pourront rejoindre l’arrêt Bailli où les bus continueront de rouler jusqu’à Louise. Les bus 95 ne circuleront pas entre Trône et Grand-Place.À partir de Trône, les bus continueront leur chemin jusqu’à Louise.

La station Parc fermée

La station de métro Parc sera fermée au public durant le traditionnel défilé militaire. La Stib conseille aux voyageurs de descendre à Arts-Loi ou à Gare Central pour se rendre aux festivités.

Pour éviter aux voyageurs de manquer le feu d’artifices tiré à 23 heures, la Stib prolonge plusieurs lignes jusqu’à 1 h du matin: les quatre lignes de métro, les lignes de tram 3 et 4 ainsi que les lignes de bus 19, 32, 92 et 93.

Les 11 lignes de bus Noctis sont maintenues et circuleront jusqu’à 3 heures du matin.