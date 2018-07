Un dimanche ensoleillé, risque d’orages en province de Luxembourg

Dimanche après­-midi, le temps sera ensoleillé et chaud avec quelques nuages cumuliformes, pouvant localement conduire à une averse orageuse locale au sud du sillon Sambre et Meuse, annonce l’Institut Royal Météorologique. Un avertissement jaune sera d’ailleurs en vigueur de 13h00 à 22h00 en province de Luxembourg. Les maxima se situeront autour de 24 ou 25 degrés à la côte ainsi que sur les hauteurs de l’Ardenne, et entre 27 et 30 degrés ailleurs. Dans la nuit de dimanche à lundi, l’IRM prévoit un temps sec, sous un ciel peu nuageux à serein, avec formation de brume à l’aube par endroits. Les minima seront compris entre 12 ou 13 degrés en Hautes­ Fagnes et 15 ou 16 degrés dans le centre du pays.

Lundi débutera sous un temps ensoleillé dans la plupart des régions. Dans le courant de la journée, des nuages cumuliformes se développeront et pourraient conduire à des averses orageuses localisées, essentiellement en fin d’après­-midi et en soirée. Les maxima seront voisins de 25 ou 26 degrés à la côte ainsi que sur les hauteurs de l’Ardenne, et atteindront entre 28 et 31 degrés ailleurs.

Mardi, une perturbation traversera nos régions d’ouest en est. Les précipitations seront une nouvelle fois distribuées inégalement. L’extrême ouest du pays pourrait même être totalement épargné. Ailleurs, quelques périodes de pluie ou averses, éventuellement ponctuées d’un orage, sont attendues localement. Il fera un peu moins chaud avec des températures maximales entre 22 degrés à la mer et en Hautes Fagnes et 26 degrés en Campine ainsi qu’en Lorraine Belge.

Mercredi, le temps sera sec sur la plupart des régions sous un ciel peu à partiellement nuageux. Les maxima varieront entre 21 et 26 degrés. Jeudi, il fera à nouveau plus chaud avec des maxima qui atteindront les 30 degrés sur certaines régions. Jeudi soir ou dans la nuit de jeudi à vendredi, des averses et orages pourront atteindront notre pays depuis la France. Le temps reste instable pour vendredi et le week­-end prochain.

Source: Belga